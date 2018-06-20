"Под музыку Вивальди" в Малом зале Глинки

В филармонии петербуржцам сыграют лучшие произведения Вивальди.

Вечером 6 апреля в Малом зале имени Глинки на невском, 30 коллектив "Пушкин-квартет" исполнит самые популярные произведения Вивальди.

Программа называется "Под музыку Вивальди". В рамках выступления зрители услышат "Зиму", "Грозу" и другие самые атмосферные композиции классика. Молодые музыканты сыграют на скрипках, виолончели и альте.

Начало: 19.00 Место проведения: малый зал им Глинки в Санкт-Петербургской академической филармонии. Билеты - от 500 рублей.

Фото: организаторы