  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
"Под музыку Вивальди" в Малом зале Глинки
Сегодня, 19:00
1386
lesjasap

"Под музыку Вивальди" в Малом зале Глинки

0 0

В филармонии петербуржцам сыграют лучшие произведения Вивальди.

Вечером 6 апреля в Малом зале имени Глинки на невском, 30 коллектив "Пушкин-квартет" исполнит самые популярные произведения Вивальди.

Программа называется "Под музыку Вивальди". В рамках выступления зрители услышат "Зиму", "Грозу" и другие самые атмосферные композиции классика. Молодые музыканты сыграют на скрипках, виолончели и альте.

Начало: 19.00 Место проведения: малый зал им Глинки в Санкт-Петербургской академической филармонии. Билеты  - от 500 рублей.

Фото: организаторы

Местоположение на карте:

Теги: вивальди, малый зал глинки, пушкин-квартет
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Оставить комментарий