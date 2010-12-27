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"Почта России" налаживает работу отделений в Ленобласти
Сегодня, 15:08
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KaterinaKono13

"Почта России" налаживает работу отделений в Ленобласти

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Услуги, оказываемые в отделениях почтовой связи, в том числе банковские и социальные, должны стать более доступными для жителей. 

"Почта России" налаживает работу отделений в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ФГУП "Почта России" Николаем Подгузовым в ходе Российского инвестиционного форума.

Работа по развитию почтовой сети в Ленинградской области должна продолжиться.  В доступных и современных отделениях нуждаются и пригородные районы, и глубинка.

отметил глава региона

Соглашением предусмотрено совершенствование и развитие федеральной почтовой связи на территории Ленинградской области, предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. Услуги, оказываемые в отделениях почтовой связи, в том числе банковские и социальные, должны стать более доступными для жителей. 

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

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Категории: Выборг,

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