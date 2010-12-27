"Почта России" налаживает работу отделений в Ленобласти

Услуги, оказываемые в отделениях почтовой связи, в том числе банковские и социальные, должны стать более доступными для жителей.

"Почта России" налаживает работу отделений в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Соглашение о сотрудничестве подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ФГУП "Почта России" Николаем Подгузовым в ходе Российского инвестиционного форума.

Работа по развитию почтовой сети в Ленинградской области должна продолжиться. В доступных и современных отделениях нуждаются и пригородные районы, и глубинка. отметил глава региона

Соглашением предусмотрено совершенствование и развитие федеральной почтовой связи на территории Ленинградской области, предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий. Услуги, оказываемые в отделениях почтовой связи, в том числе банковские и социальные, должны стать более доступными для жителей.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО