"Победа" планирует увеличить пассажиропоток в 2018 году

Авиакомпания планирует увеличить показатель на 30%.

В настоящее время авиакомпания "Победа" готовится к расширению парка самолетов. Планируется, что в 2018 количество авиалайнеров увеличится на шесть единиц. Об этом сообщает РИА Новости.

Мы растем активно, "Победа" очень востребованный продукт, мы показываем самую высокую загрузку среди российских авиакомпаний, выполняющих регулярные рейсы в России. Рассказал генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков

Перевозчик планирует увеличить количество рейсов из петербургского аэропорта в три раза. К тому же, руководитель лоукостера рассказал о том, что компания рассматривает возможность начала работы на международных рейсах.

Общее количество пассажиров, который воспользовались услугами российского лоукостера в 2017 году, составило более четырех с половиной миллионов. В 2018 году авиакомпания планирует увеличить этот показатель более чем на 30%.