ФСБ два дня проверяла петербургские рейсы "Победы", следующие за границу

Инспекция вынудила лоукостер отправлять самолеты позже, чем планировалось по расписанию.

Пограничная служба ФСБ проверила несколько рейсов лоукостера "Победа". Досмотры осуществлялись 14 и 15 января. В результате несколько международных рейсов было задержано. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства по региону.

По данным представителей организации, проверки осуществлялись согласно требованиям закона и были призваны обеспечить безопасность пассажиров. Как отмечают сотрудники перевозчика, представители закона потребовали вскрыть опломбированные кухонные отсеки ради того, чтобы проверить содержимое на лайнерах.

Отметим, что в СМИ появилась информация о том, что руководство "Победы" недовольно задержками рейсов из-за проверок и может прекратить осуществлять полеты из Петербурга. Однако, данные сведения сотрудники компании никак не подтвердили.

Фото: Piter.tv