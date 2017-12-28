"Победа" бесплатно перевезла 385 Дедов Морозов и Снегурочек

Авиакомпания "Победа" подарила бесплатные билеты на самолет 385 Дедам Морозам и Снегурочкам.

Лоукостер “Победа” перевез 385 пар Снегурочек и Дедов Морозов за период с 25 декабря по 10 января 2018 года. Чаще всего сказочные персонажы летали в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Улан-Удэ, Сочи, Ростов, Красноярск и Новосибирск. неожиданно популярными направлениями для волшебников стали Стамбул и итальянский город Бергамо.

Напомним, что авиакомпания предложила бесплатные перелеты россиянам в костюмах новогодних персонажей при наличии свободных мест на рейсе. Необходимым условием было нахождение пассажира в такой одежде до конца полета, чтобы остальные присутствовавшие могли прочувствовать атмосферу праздника.