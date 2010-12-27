"Плюшевый кот" из Соснового бора ищет новое место работы

Сотрудники фирмы приютили пушистого друга, но по окончании рабочего дня тот вынужден коротать ночи под открытым небом.

Работники одной из организаций в Сосновом Бору делят рабочее место с новым необычным "сотрудником". Им стал пушистый черно-белый кот без определенного места жительства. Информацией о мурлычащем "коллеге" поделилась на своей странице в соцсети "ВКонтакте" работник фирмы Наталья Финаева.

Женщина рассказала, что уже на протяжении нескольких недель в офис компании каждый день приходит новоявленный жилец. По всей видимости, когда-то он обитал у людей, но теперь обречен скитаться по улицам города. Коллектив уже изрядно привязался к новому питомцу и был бы рад оставить его в офисе, но, к сожалению, по окончании рабочего дня кот вынужден покидать стены временного пристанища.

Пока мы работаем, он у нас отъедается и отсыпается, а в 17 часов приходится ему уходить на улицу. Что очень печалит, так как скоро холода, да и собак много. Наталья Финаева, сотрудница фирмы

Сотрудники фирмы переживают за любимца, ведь до самого утра тот ночует на улице, а погода с каждым днем все холодает. Сейчас пушистику активно ищут новых любящих хозяев. Как отмечают в коллективе, животное идеально подойдет для семьи с детьми. Характер котика миролюбивый, четвероногий друг очень ласков, любит находиться в обществе людей, при этом абсолютно ручной, "знаменит" своей "плюшевой" шерстью.

Такое ощущение, что это выброшенный ребёнок- появился упитанным и чистым. Очень ласковый,плюшевый. Может кто захочет себе такого котейку. Наталья Финаева, сотрудница фирмы

Те, кто всерьез надумал завести пушистого товарища, могут написать сотруднице фирмы Натальи в личные сообщения ее страницы "ВКонтакте".

Источник: группа ВКонтакте "Котопес" г. Сосновый Бор ЛО