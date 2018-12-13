В Петербурге проверили оборудование Вечных огней ко Дню Победы

Мемориалы с не угасающим пламенем располагаются в девяти точках.

В рамках подготовки ко Дню Победу петербургская компания "Петербурггаз" провела осмотр газового оборудования, подключенного к Вечным огням. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Всего в Северной Столице и близ лежащих населенных пунктах находится девять мемориалов с не угасающим пламенем. Все точки периодически проверяются, а в преддверии 9 мая этому уделяется отдельное внимания. По итогам осмотра нарушений в работе оборудования выявлено не было.

Напомним, что памятники с вечным огнем располагаются на Марсовом поле, Пискаревском и Серафимовском кладбище, площади Победы, в Колпино, Кронштадте, Красном Селе, Петродворце и Зеленогорске.

Ранее стало известно, что в праздничном параде на Красной Площади примет участие 130 единиц гусеничной и колесной техники. Колону возглавит советский танк Т-34-85.

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