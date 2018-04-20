«Откуда что берется?»: онлайн-трансляция архитектурного лектория «АРХпроект»

В пятницу, 20 сентября, канал Piter.TV покажет в прямом эфире первую сессию архитектурного лектория Группы ЦДС «АРХПроект».

В Петербурге стартует новый просветительский архитектурный проект от Группы ЦДС. Сегодня, 20 сентября, в 19.00 состоится первая сессия лектория "АРХпроект". Следить за происходящим можно будет в прямом эфире канала Piter.TV (в разделе "Наши трансляции"), а также в пабликах "АРХпроекта" и Piter.TV в социальной сети ВКонтакте.

Тема первой сессии – "Откуда что берется". Гостями мероприятия станут соучредители архитектурной группы DNK ag Даниил Лоренц и Наталья Сидорова. Они расскажут участникам лектория и телезрителям, как рождаются уникальные пространственные решения, и как можно работать с архитектурным наследием, придавая ему новизну и одновременно сохраняя аутентичность. В качестве примеров для аналитики выступят нашумевшие проекты последнего времени. Среди них и проекты DNK ag: Рассвет LOFT* Studio, Севкабель Порт и ЗИЛ Арт).

Piter.TV - официальный партнер лектория "АРХпроект". Лекторий работает в рамках одноименного всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов, учрежденного ЦДС. Лекции будут проходить два раза в месяц с сентября по декабрь 2019 года. Следите за анонсами и присоединяйтесь! Подробнее – arhproekt.pro, а также паблик "АРХпроекта" в ВК.



