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"Открытие" обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке
Сегодня, 8:38
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matveyvn

"Открытие" обвинило бывшего совладельца в создании пирамиды в банке

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Банки "Открытие" и "Траст" потеряли 80 миллиардов рублей.

"ФК Открытие" обвинило бывшего совладельца Вадима Беляева в создании пирамиды в банке. Об этом пишет РБК.

Подчёркивается, что он проводил убыточные сделки с корпоративными ценными бумагами и евробондами России в 2014–2017 годах. Из-за этого банки "Открытие" и "Траст" потеряли 80 миллиардов рублей. Об этом говорится в исковых требованиях, которые организации представили в Верховный суд Нью-Йорка.

Ранее в Сбербанке предупредили о новом способе мошенничества. Кредитная организация написала об этом в собственном Telegram-канале. По данным экспертов, телефонные злоумышленники активно используют роботов-помощников для сообщения "клиентам" о совершенных подозрительных операциях.

Фото: pixabay.com

Теги: банки, долги, открытие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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