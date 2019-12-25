Злоумышленники часто используют роботов-помощников.

В Сбербанке предупредили о новом способе мошенничества. Кредитная организация написала об этом в собственном Telegram-канале. По данным экспертов, телефонные злоумышленники активно используют роботов-помощников для сообщения "клиентам" о совершенных подозрительных операциях.

Схема проста - если раньше звонки делали специально обученные "люди-звонари", то сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной cлужбой безопасности сообщение Сбербанка

Известно, что для такого обзвона мошенники часто используют номера, которые начинаются на +7 495 или +7 499, тогда как настоящие звонки банка поступают с номера "900".

Напомним, что с 15 июня россияне бесплатно могут проверить номер телефона или сайт на факт мошенничества. Для этого необходимо заполнить форму и передать ее Сбербанку. Полученные данные кредитная организация далее передаст экспертам, которые организуют мероприятия по расследованию и блокировке звонков.

Банки России предлагают блокировать подозрительные переводы по карте на 25 дней.

Фото: Piter.tv