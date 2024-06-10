"Отдельный мир". Американцы, переехавшие в Россию, удивились жизни в стране

Элизабет и Эндрю рассказали о пяти причинах приезда в Россию для дальнейшей жизни.

Переехавшие в Россию американские граждане Элизабет и Эндрю в своем видеооблоге на YouTube-канале рассказали, почему выбрали эту страну для жизни. Среди пяти причин, по которым пара перебралась на другой континент, герои истории выделили русский язык, масштабы страны и ее культурное многообразие, а также экономические возможности и мировоззрение. Иностранка заметили, что хотя в адрес Москвы коллективный запад ввел множество санкций, страна по-прежнему продолжает справляться с этими запретами и ограничениями из-за невероятно сильной экономической системы. По мнению пары, для трудолюбивых англоязычных людей не будет никаких препятствий в плане поиска трудоустройства и обеспечения семьи.

Причина состоит в идеологии. Лично нам не нравилось то направление, в котором двигались США. <...> Россия в этом смысле нравится нам тем, что идет по пути традиционных ценностей. пара иностранцев

Напомним, что на прошлой неделе американец Эрик Пичони, живущий в теперь в городе Ярославе, поразился доступным ценам в России на продукты питания и доставку еды. По его словам, в США его семья тратила гораздо больше на эти статьи расходов, а также на коммунальные услуги.

Американец переехал в Россию и поразился уровню жизни в стране.

Фото и видео: YouTube /Russian New World