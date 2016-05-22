Строители сначала установили на петербургскую больницу "оргию", а затем устранили оплошность

Вчера на здании больницы Святого Георгия красовалось пошлое слово.

На крыше больницы Святого Георгия рабочие начали устанавливать название учреждения, но остановились только на “оргии”. Осталось закрепить первые 17 букв.

Казус произошел на Северном проспекте,1. К 147-летнему празднованию с момента открытия медицинского заведения руководство решило украсить фасад здания, установив на нем название больницы. Однако, рабочие начали создавать надпись с конца. Такое решение привело к интересному результату: прохожие увидели на крыше больницы неуместное слово “оргия”.

В настоящее время оплошность уже устранена и на здании красуется полноценная надпись "Больница Святого Георгия".

Напомним, что с 2016 года здание находится на реконструкции. Одним из элементов, требующих замены стала вывеска. Новая надпись и стала центром привлечения внимания многих петербуржцев.