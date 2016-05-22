Строители сначала установили на петербургскую больницу "оргию", а затем устранили оплошность

На крыше больницы Святого Георгия рабочие начали устанавливать название учреждения, но остановились только на “оргии”. Осталось закрепить первые 17 букв.
Казус произошел на Северном проспекте,1. К 147-летнему празднованию с момента открытия медицинского заведения руководство решило украсить фасад здания, установив на нем название больницы. Однако, рабочие начали создавать надпись с конца. Такое решение привело к интересному результату: прохожие увидели на крыше больницы неуместное слово “оргия”.
В настоящее время оплошность уже устранена и на здании красуется полноценная надпись "Больница Святого Георгия".
Напомним, что с 2016 года здание находится на реконструкции. Одним из элементов, требующих замены стала вывеска. Новая надпись и стала центром привлечения внимания многих петербуржцев.