Стивен Бэннон назвал цели, которые преследовал глава Украины в Вашингтоне.

Бывший советник американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа Стивен Бэннон в интервью для британского телеканала Sky News раскритиковал украинского политика Владимира Зеленского за его поведение в Белом доме. Иностранный аналитик указал СМИ, что лидер киевского режима сознательно спровоцировал общественный скандал ради того, чтобы получить от Вашингтона гарантии по безопасности.

Зеленскому доверять нельзя. Он жулик и подонок. И он это продемонстрировал в Овальном кабинете. "Ему не первый раз говорили, чтобы он не упоминал гарантии безопасности. Поскольку они подразумевают американских солдат, а это никогда не случится. Стивен Бэннон, экс-советник главы США

Напомним, что недавно Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Дональдом Трампом в Белом доме. Он указал, что сожалеет о случившемся, а также заявил о том, что согласен на мирные переговоры по решению регионального конфликта как можно скорее. Глава страны заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" администрации Дональда Трампа для достижения договоренностей с Москвой. В качестве первых шагов по этой работе в Киеве предложили освободить военнопленных, а также организовать перемирие в воздушном пространстве. Для последнего пункта требуется ввести запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.

Британия готова отправить сухопутные войска и ВВС на Украину.

Фото и видео: YouTube / Sky News