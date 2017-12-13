"Окей, Гугл, кто такой Евгений Онегин?"

Пушкин под бит: новое прочтение «Евгения Онегина» в Балтдоме получило премию Кирилла Лаврова.

Селфи-палка, гугл и хип-хоп - современные атрибуты пушкинского "Евгения Онегина". В рамках 20 Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России" новый взгляд на вечное произведение классика на сцене Балтийского дома представил режиссер Юрий Квятковский. Государственный Академический русский театр драмы им. М. Горького участвует в фестивале уже 6 раз.

Зритель видит пьесу глазами школьника, читающего роман "Евгений Онегин". Этот дополнительный персонаж - нововведение режиссера для привлечения молодой аудитории. Мальчик открывает действие спектакля, декламируя первые строки пушкинского произведения, а в процессе самой постановки из-за кулис регулярно звучат его реплики "Окей, Гугл" и ответы голосового помощника с объяснением значения слов.

Как еще современный школьник может представить себе жизнь героев романа XIX века, если не в формате видеоблога? На протяжении всего действия постановки автор появляется на сцене с селфи-палкой в руках, снимая действующих лиц спектакля то в барбершопе, то за теннисным столом. Именно стук теннисных шариков задает ритм постановки. В спектакле он сопровождает светские беседы, прогулки, сон Татьяны и даже смерть. Дуэль Онегина с Ленским тоже переложена на современный лад. Вместо револьверов - теннисные ракетки, в качестве пуль - шарики для пинг-понга. Ритм игры постепенно нарастает и герой терпит поражение - на Ленского обрушивается град из все тех же, но уже алых шариков.

Динамика постановки обусловлена также и введением в спектакль хип-хопа. Режиссер сохраняет текст автора в первозданном виде, перекладывая строки пушкинского произведения на бит. Первая глава романа целиком зачитывается как рэп. Яркую реакцию у зрителя вызвал трек популярного рэпера Скриптонита, который звучит в сцене объяснения Евгения с Татьяной. Строчки "Ты пахнешь как любовь" герои слышат в наушниках.

Роли главных персонажей в постановке распределены не типично. Действующие лица спектакля раздваиваются: на сцену выходят сразу два Онегина (Онегин - Дмитрий Маштаков, Евгений - Денис Юкало) и две Ларины (Ларина - Екатерина Максим, Татьяна - Ульяна Штильман). Декорации в сценах с двумя Евгениями симметричны, что уже в самом начале спектакля указывает зрителю на идентичность героев.

По словам Ульяны Шпильман, исполнительницы роли Татьяны Лариной, рабочий и репетиционный процесс продолжался в течение месяца. За это время актеры Государственного Академического русского театра драмы им. М. Горького успели освоить новые навыки: игра в теннис, чтение речитатива под бит.

Видео: Piter.TV

Эвелина Закжевская, Катерина Борисова