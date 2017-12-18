"Новокрестовскую" оборудуют "горизонтальными лифтами" на платформе станции

На Невско-Василеостровской линия метро будет установлена горизонтальная лифтовая система.

На новой ветке петербургского метрополитена заканчивается установка раздвижных дверей на платформах станций. “Невско-Василеостровская” линия будет обустроена “горизонтальными лифтами” из прочного стекла. Они будут открываться одновременно с дверями электропоездов.

В прошедшие выходные в подземку завезли последние 29 экземпляров данных конструкций. Сообщается, что в 2015-2016-х годах такие же двери тестировались на станции “Приморская”.

Отметим, что на “Новокрестовской” уже ведутся отделочные работы в служебных помещениях. По государственному стандарту станция должна быть открыта в конце апреля 2018 года.