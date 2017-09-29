Строители "Новокрестовской" и "Беговой" отстают на месяц

Во время проверки строительства станций "Новокрестовская" и "Беговая" вице-губернатор Игорь Албин выяснил, что отставание от графика сейчас примерно месяц. Но нагнать план рабочие планируют к ноябрю.

Вице-губернатор Игорь Албин и председатель КРТИ Сергей Харлашкин накануне наведались на строительство станций "Новокрестовская" и "Беговая". Они узнали, что отставание от графика сейчас составляет около месяца. Однако нагнать его планируют уже к ноябрю. До конца октября на стройке планируют завершить бетонные работы и начать монтаж технологического оборудования.

Гендиректор ОАО "Метрострой" Николай Александров отметил, что у компании есть все необходимые материалы для завершения работ в указанные сроки.

Сейчас на "Беговой" сооружают основные конструкции станционного комплекса. Почти завершен демонтаж временных колец, оставшихся после прокладывания тоннеля. В готовых помещениях станции началась отделка.

На "Новокрестовской" бетонируют конструкции, а в служебных помещениях идут отделочные работы. Отделка полов завершены наполовину, уже смонтированы шесть эскалаторов из 12-ти.