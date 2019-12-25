"Ночлежка" остановила работу некоторых проектов

Это связано с коронавирусом.

Благотворительная организация "Ночлежка", занимающаяся помощью бездомным, сообщила о приостановке некоторых проектов. Руководители организации сделали это в связи с пандемией вируса.

"Пункты обогрева", "Ночной приют" и "Ночной автобус" продолжат работу, потому что во время эпидемии некоторые не смогут где-то укрыться. Представители проекта отметили в своих соцсетях, что именно эти программы важны, без них бездомные будут голодать и мерзнуть.

Юристы передут на телефонные консультации.

Ранее мы сообщали, что комздрав налаживает работу пунктов приема анализов на коронавирус.

Фото: Instagram / nochlezhka