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"Ночлежка" остановила работу некоторых проектов
Сегодня, 21:06
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arteliseev

"Ночлежка" остановила работу некоторых проектов

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Это связано с коронавирусом.

Благотворительная организация "Ночлежка", занимающаяся помощью бездомным, сообщила о приостановке некоторых проектов. Руководители организации сделали это в связи с пандемией вируса.

"Пункты обогрева", "Ночной приют" и "Ночной автобус" продолжат работу, потому что во время эпидемии некоторые не смогут где-то укрыться. Представители проекта отметили в своих соцсетях, что именно эти программы важны, без них бездомные будут голодать и мерзнуть.

Юристы передут на телефонные консультации. 

Ранее мы сообщали, что комздрав налаживает работу пунктов приема анализов на коронавирус.

Фото: Instagram / nochlezhka

Теги: благотворительная оргазинация ночлежка, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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