Комздрав налаживает работу пунктов приема анализов на коронавирус

Некоторые пункты не знают, как брать анализы.

После того, как Смольный сообщил о местах, где петербуржцы могут провериться на коронавирус, многие из горожан столкнулись с проблемой: медики некоторых поликлиник не знают, как делать тест.

Комитет по здравоохранению сообщил, что сбои в информировании сотрудников медучреждений внутри амбулаторно-поликлинической сети устраняются. Вскоре любой желающий сможет сделать тест. В случае подтверждения подозрений, больного направят в больницу имени Боткина.

Ранее мы сообщили, что петербургским частным клиникам не разрешают делать тесты коронавирус.

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