"Нельзя так долго жить вместе": Леонид Агутин высказался о разводе с Варум

Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с изданием "Караван историй" рассказал, что думает по поводу слухов о его разводе с Анжеликой Варум.
Леонид Агутин женат на певице с 1997 года, у них есть общая дочь Елизавета, но СМИ "разводят" их уже последние 15 лет.
Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться.
Леонид Агутин, композитор
Певец рассказал, что на первые публикации о разводе его родители реагировали болезненно, а потом привыкли. Агутин вспомнил, как однажды одна из газет опубликовала материал, якобы он провел ночь с девушкой в гостинице, где они пили мартини. Позже выпуск газеты увидела его мама и задала вопрос. Но музыканта это только развеселило. "Когда я пил мартини, мам?"
Леонид Агутин подчеркнул, что желтая пресса процветает только потому, что спрос рождает предложение.
Ранее Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о расставании.
Фото: Instagram/ @agutinleonid
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