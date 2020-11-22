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"Нельзя так долго жить вместе": Леонид Агутин высказался о разводе с Варум
Сегодня, 11:31
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nastya960

"Нельзя так долго жить вместе": Леонид Агутин высказался о разводе с Варум

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Певец рассказал, что на первые публикации о разводе его родители реагировали болезненно, а потом привыкли.

Певец и композитор Леонид Агутин в беседе с изданием "Караван историй" рассказал, что думает по поводу слухов о его разводе с Анжеликой Варум.

Леонид Агутин женат на певице с 1997 года, у них есть общая дочь Елизавета, но СМИ "разводят" их уже последние 15 лет.

Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться.

Леонид Агутин, композитор

Певец рассказал, что на первые публикации о разводе его родители реагировали болезненно, а потом привыкли. Агутин вспомнил, как однажды одна из газет опубликовала материал, якобы он провел ночь с девушкой в гостинице, где они пили мартини. Позже выпуск газеты увидела его мама и задала вопрос. Но музыканта это только развеселило. "Когда я пил мартини, мам?"

Леонид Агутин подчеркнул, что желтая пресса процветает только потому, что спрос рождает предложение.

Ранее Дженнифер Лопес и Алекс Родригес опровергли слухи о расставании.

Фото: Instagram/ @agutinleonid

Теги: анжелика варум, леонид агутин
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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Григорьев Петр
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