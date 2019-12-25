Названы лучшие районы Петербурга для проживания студентов

В список попали четыре района, в их числе Центральный и Адмиралтейский.

Аналитики сервиса "Яндекс.Недвижимость" назвали лучшие районы для аренды квартир студентам. В их числе Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петродворцовый районы, пишет Peterburg2.

По мнению экспертов, именно из этих четырех районов удобнее всего добираться до ведущих вузов города, таких как СПбГУ и ИТМО. При этом самые бюджетные съемные "однушки" студенты могут найти в Невском, Выборгском, Красногвардейском, Кировском и Калининском районах. В среднем аренда квартиры там обойдется в 20 тысяч рублей в месяц.

Чуть дороже, 22 тысячи рублей, придется отдать за съем жилья в Приморском и Фрунзенском районе. "Однушка" в Московском районе будет стоить студенту в среднем 24 тысячи рублей в месяц. За 28 тысяч можно снять квартиру в Василеостровском районе или ближе к историческому центру.

Более бюджетно можно арендовать студию. К примеру, в Василеостровском районе снять такое жилье можно за 20 тысяч в месяц, а в Центральном и Адмиралтейском – за 27-28 тысяч.

Еще дешевле можно снять комнату в коммуналке. Средняя цена по городу за такое жилье всего 12 тысяч рублей.

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