"Нафтогаз" рассказал о планах на полученные от "Газпрома" $2,9 млрд

Российская компания выплатила "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража

В "Нафтогазе" планируют потратить полученные от "Газпрома" деньги на развитие добывающих проектов в стране. Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев.

По его словам, украинская компания не собирается тратить $2,9 млрд на погашение своих долгов. Он отметил, что эти средства нужно потратить на важные вещи и нельзя их "проедать", так как они в будущем смогут создать дополнительную экономическую ценность. К такими вещами он отнес энергоэффективность, добычу и инфраструктурные проекты.

Коболев добавил, что данные средства еще не потрачены, так как "Нафтогаз" ждет реакции правительства Украины.

Напомним, что в конце декабря 2019 года "Газпром" выплатил "Нафтогазу" почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках урегулирования спора о транзите газа. Помимо этого, стороны подписали контракт на транзит российского газа через Украину сроком на пять лет.

Видео: YouTube / VSL Dutch Metrology Institute