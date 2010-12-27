"Джоконда" едет в Россию: великое полотно Леонардо да Винчи могут привезти в  Москву

Впервые после показа в 1974-м году "Мону Лизу" снова продемонстрируют россиянам.

Государственный академический музей им. Пушкина планирует запросить у Лувра знаменитую картину для экспозиции. Об этом заявила директор музея Марина Лошак.

Я считаю, что это потрясающе призналась Мария Лошак, директор музея.

Поводом для принятия такого решения послужила речь министра культуры Франции Франсуаз Ниссен. В интервью радиостанции Europe-1 она заявила, что "Джоконда" может быть вывезена из Лувра для демонстрации в других музеях мира.

Самая знаменитая работа итальянского мастера покидала стены Лувра всего дважды. Впервые «Мону Лизу» показывали в 1963 году в Америке. Через одиннадцать лет шедевр Леонардо да Винчи увидели в Японии, а затем – в Советском Союзе. Тогда картину посмотрели около полутора миллионов человек. Очередь в Государственный музей изобрательных искусств им. Пушкина была огромной. Люди стояли 7-8 часов, в ночное и в дневное время.