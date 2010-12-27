У Финляндского вокзала грабитель "обчистил" микфрофинансовую организацию

На площади Ленина преступник унес с собой деньги из офиса микрофинансовой фирмы.

В Калининском районе преступник ограбил микрофинансовую компанию. Злоумышленник похитил 35 тысяч рублей.

Известно, что мужчина разбил булыжником стеклянную перегородку и вытащил деньги. Инцидент произошел в половину двенадцатого днем 25 декабря. Грабитель пробрался в офис “Бутика финансовых решений” на площади Ленина. В помещении находился сотрудник организации. Угрожая менеджеру физической расправой, вор нашел в ящике стола денежные средства, забрал их и скрылся с места происшествия.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за грабеж.