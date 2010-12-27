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У Финляндского вокзала грабитель "обчистил" микфрофинансовую организацию
Сегодня, 9:52
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lesjasap
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У Финляндского вокзала грабитель "обчистил" микфрофинансовую организацию

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На площади Ленина преступник унес с собой деньги из офиса микрофинансовой фирмы.

В Калининском районе преступник ограбил микрофинансовую компанию. Злоумышленник похитил 35 тысяч рублей.
 
Известно, что мужчина разбил булыжником стеклянную перегородку и вытащил деньги. Инцидент произошел в половину двенадцатого днем 25 декабря. Грабитель пробрался в офис “Бутика финансовых решений” на площади Ленина. В помещении находился сотрудник организации. Угрожая менеджеру физической расправой, вор нашел в ящике стола денежные средства, забрал их и скрылся с места происшествия.  
 
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело за грабеж.
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Теги: грабеж , калининский район , кража , микрофинансы , оргабление , площадь ленина
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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