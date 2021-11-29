"Миссис Санкт-Петербург" рассказала об испытаниях на конкурсе красоты

Победительницей стала Яна Паль.

В воскресенье, 28 ноября, стало известно имя победительницы конкурса "Миссис Санкт-Петербург" – 2021. Ею стала Яна Паль, которая рассказала телеканалу "Санкт-Петербург", с какими сложностями столкнулась на конкурсе.

Паль рассказала, что конкурс длится три месяца. За это время девушкам необходимо было показать все свои умения: приготовить завтрак за 5 минут, показать навыки езды на машине. Также девушкам необходимо было участвовать в спортивных мероприятиях, которые проходили в веревочном парке. Главное, заявил Паль, получать удовольствие от конкурса.

В ближайшем будущем победительница намерена покорить не только Россию, но и Европу. Она планирует принять участие в конкурсах "Миссис Россия" и "Миссис Европа".

"Миссис Санкт-Петербург 2021" стал самым масштабным конкурсом красоты в городе.

Фото: Instagram / yana_pal