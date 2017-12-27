"Минирование" станции "Площадь Восстания" было произведено по электронной почте

"Площадь Восстания" заминировали неизвестные преступники с Урала.

По информации от правоохранительных органов, вчерашнее “минирование” станции метрополитена “Площадь Восстания” было произведено с электронной почты. Установлено, что неизвестные “террористы” проживают на территории Свердловской области. Они одновременно сообщили о заложении двух взрывчатых устройствах - в подземке Петербурга и Дворце спорта в Екатеринбурге.