"Метрострой Северной столицы" отремонтирует тяговую сеть станций красной ветки за 3 млрд рублей

В настоящий момент ведутся поиски субподрядчика.

"Метрострой Северной столицы" планирует выполнить ремонт тяговой сети станций красной ветки в петербургской подземке. В настоящий момент ведутся поиски субподрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На эти цели выделили 3,16 млрд рублей. Субподрядчик должен привести в порядок тяговые станции красной ветки "Автово", "Технологический институт-1, 2", а также "Площадь Ленина". Срок окончания работ – 20 июля 2023 года. Победителя конкурса объявят в начале марта.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился очередной этап строительства станции метро "Театральная".

Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы. Актуальное