"Метрострой Северной столицы" отремонтирует тяговую сеть станций красной ветки за 3 млрд рублей

"Метрострой Северной столицы" планирует выполнить ремонт тяговой сети станций красной ветки в петербургской подземке. В настоящий момент ведутся поиски субподрядчика. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
На эти цели выделили 3,16 млрд рублей. Субподрядчик должен привести в порядок тяговые станции красной ветки "Автово", "Технологический институт-1, 2", а также "Площадь Ленина". Срок окончания работ – 20 июля 2023 года. Победителя конкурса объявят в начале марта.
Ранее мы писали, что в Петербурге завершился очередной этап строительства станции метро "Театральная".
Фото: Telegram / Метрострой Северной Столицы. Актуальное
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все