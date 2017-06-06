В "Мега Дыбенко" прошла комплексная учебная тревога

К торговому центру приехали несколько пожарно-спасательных машин, полиция и скорая помощь.

Сегодня, с 8 часов утра, в торговом комплексе "МЕГА Дыбенко" началась учебная эвакуация. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сегодня, 9 апреля, к торговому центру приехали несколько пожарно-спасательных машин, полиция и скорая помощь. По сценарию учений, в "Меге" произошло возгорание, и сработал датчик. Сигнал поступил на пожарную панель торгового центра и пульт тревоги МЧС. Персонал должен сразу оповестить экстренные службы и организовать эвакуацию посетителей.

По условному сценарию, до прибытия пожарно-спасательных служб, возгорание тушит добровольная пожарная дружина. Подразделения пожарной охраны приезжают и работают по локализации и ликвидации условного пожара. Специалисты спасают условно пострадавших.

Фото: группа ДТП и ЧП / ВКонтакте.