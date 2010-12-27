"Мастер и Маргарита" в ДК "Ленсовета"

7 октября в ДК "Ленсовета" состоится спектакль Театра М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

7 октября в ДК “Ленсовета” пройдет спектакль московского Театра М.А.Булгакова “Мастер и Маргарита”.Постановка была создана еще в мастерской у Марка Захарова в ГИТИСе. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Адлонин. Спектакль пережил 50 показов в стенах ВУЗа и московских фестивалях, а после вошел в репертуар Театра булгакова.

В инсценировку включены некоторые фрагменты из черновиков автора произведения. Таким способом создатели спектакля хотят акцентировать внимание на вопросы, которые волновали самого Булгакова. Столичная версия “Мастера и Маргариты” удивит петербургского зрителя непривычными для театральной постановки такого масштаба трюками, пантомимами и обилием музыки.

Главные роли исполняют Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бездомный, Денис Рожков, Андрей курносов, Михаил Горский и Кирилл Соленов.

Начало спектакля - 19.00. Место проведения - ДК “Ленсовета” (Каменноостровский проспект, 42).