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"Мастер и Маргарита" в ДК "Ленсовета"
Сегодня, 19:00
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lesjasap
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"Мастер и Маргарита" в ДК "Ленсовета"

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7 октября в ДК "Ленсовета" состоится спектакль Театра М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита".

7 октября в ДК “Ленсовета” пройдет спектакль московского Театра М.А.Булгакова “Мастер и Маргарита”.Постановка была создана еще в мастерской у Марка Захарова в ГИТИСе. Режиссером-постановщиком выступил Сергей Адлонин. Спектакль пережил 50 показов в стенах ВУЗа и московских фестивалях, а после вошел в репертуар Театра булгакова.
 
 
В инсценировку включены некоторые фрагменты из черновиков автора произведения. Таким способом создатели спектакля хотят акцентировать внимание на вопросы, которые волновали самого Булгакова. Столичная версия “Мастера и Маргариты” удивит петербургского зрителя непривычными для театральной постановки такого масштаба трюками, пантомимами и обилием музыки. 
 
 
Главные роли исполняют Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бездомный, Денис Рожков, Андрей курносов, Михаил Горский и Кирилл Соленов.
 
Начало спектакля - 19.00. Место проведения - ДК “Ленсовета” (Каменноостровский проспект, 42).
 
Теги: булгаков , гастроли театра , дк ленсовета , корпорация pmi , мастер и маргарита
Категории: куда сходить в петербурге Театр

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