Маршрутка потеряла колесо на Коломяжском проспекте

Петербуржцы возмущены.

В понедельник, 24 февраля, жители Петербурга заметили, что у маршрутки, движущейся по Коломяжскому проспекту, выкатилась полуось. Фотографиями неполадок очевидцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

В комментариях возмутились, что "никто не думает" о безопасности пассажиров и предположили, что "на техобслуживание не было времени". ведь "надо было скорее отправляться зарабатывать".

Ранее мы писали, что на Мурманском шоссе произошла авария с участием маршрутки и фуры

Фото: vk.com/spb_today