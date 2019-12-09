  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Маршрутка потеряла колесо на Коломяжском проспекте
Сегодня, 14:08
112
Arinablinova

Маршрутка потеряла колесо на Коломяжском проспекте

0 0

Петербуржцы возмущены.

В понедельник, 24 февраля, жители Петербурга заметили, что у маршрутки, движущейся по Коломяжскому проспекту,  выкатилась полуось. Фотографиями неполадок очевидцы поделились в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". 

В комментариях возмутились, что "никто не думает" о безопасности пассажиров и предположили, что "на техобслуживание не было времени". ведь "надо было скорее отправляться зарабатывать".

Ранее мы писали, что на Мурманском шоссе произошла авария с участием маршрутки и фуры

Фото: vk.com/spb_today

Теги: колеса, маршрутка, ось, техосмотр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии