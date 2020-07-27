"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии

"Горожане" завоевали одиннадцать трофеев под руководством Хосепа Гвардиолы.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии сезона 2021/22. Эта победа стала для клуба восьмой в турнире за всю историю и четвертой за последние пять лет.

В матче 38-го тура "горожане" добились волевой победы со счетом 3:2, проигрывая по ходу встречи в два мяча. Дубль оформил Илкай Гюндоган, еще один мяч забил Родри. По итогам выступлений "Манчестер Сити" набрал 93 очка. "Ливерпуль", занявший второе место, отстал от лидера на одно очко.

Отметим, что для главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы этот трофей стал 11-м в клубе. На его счету четыре чемпионства, один Кубок Англии, четыре Кубка Лиги и два Суперкубка Англии.

Ранее мы сообщали, что "Милан" впервые за 11 лет стал чемпионом Италии.

Видео: YouTube / Man City