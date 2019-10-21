"Малефисента 2" возглавила российский прокат в выходные

За уикенд фильм собрал 713,5 млн рублей.

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Maleficent: Mistress of Evil) возглавил российский прокат в минувшие выходные. За уикенд он собрал 713,5 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Продолжение нашумевшей сказки о волшебнице Малефисенте и принцессе Авроре режиссера Хоакима Роннинга вышло в российский прокат 17 октября. Сюжет второй части развивается спустя несколько лет после событий, описанных в первом фильме. Прекрасная Аврора живет вместе со своей крестной Малефисентой в волшебном лесу. Привычный ход событий меняет принц, который делает Авроре предложение. Малефисента выступает против этого союза и разворачивает войну с королем и королевой.

Главные роли в фильме исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и другие актеры.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам занял "Джокер" (Joker) американского режиссера Тодда Филлипса. Картина с Хоакином Фениксом в главной роли собрала за два выходных дня 80,2 млн рублей. В общей сумме с начала показов фильм заработал в России более 1 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает мультфильм "Эверест" (Abominable). Картина, созданная авторами "Корпорации монстров" и "Сезона охоты", о приключениях девочки Лу и снежного человека Йети собрала 80,2 млн рублей.

Ранее мы писали, что "Малефисента 2" разочаровала западных кинокритиков.

Видео: YouTube / iVideos