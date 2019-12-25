"Макдоналдс" подтопил станцию метро "Площадь Александра Невского"

В заведении лопнула труба.

Накануне вечером, 6 сентября, на станции метрополитена "Площадь Александра Невского" в Петербурге с потолка потекла вода. Об этом очевидцы сообщали в социальных сетях.

Оказалось, что в "Макдоналдсе", который находится прямо над станцией метрополитена, лопнула труба.

Данное ЧП никак не повлияло на работу станции, ее не стали закрывать, но войти в метро можно было только через выход. Последствия аварии удалось довольно быстро устранить.

Проезд в петербургском метро в 2021 году может обойтись в 62 рубля.

Фото: Piter.TV