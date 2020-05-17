"Локомотив" и "Галатасарай" сыграли вничью в матче Лиги Европы

"Локомотив" набрал два очка и остался на последнем месте в группе Е.

"Галатасарай" и "Локомотив" сыграли вничью в матче четвертого тура группового турнира Лиги Европы. Счет составил 1:1.

Футболист Софьян Фегули забил гол на 43-й минуте в ворота соперников. Однако на 73-й минуте "Локомотив" сравнял счет.

Отмечается, что "Локомотив" оказался на последнем месте в группе Е, набрав два очка. А "Галатасарай" в свою очередь оказались на первом месте.

Ранее мы писали, что "Спартак" и "Лестер Сити" сыграли вничью в матче группового этапа Лиги Европы.

Видео: YouTube / ФК "Локомотив" Москва