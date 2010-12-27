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"Лидеры России" займутся государственными проектами в Ленинградской области
Сегодня, 11:38
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KaterinaKono13

"Лидеры России" займутся государственными проектами в Ленинградской области

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В правительстве Ленобласти отметили, что региону необходимы новые идеи и свежее видение разрешения имеющихся вопросов.

Победители конкурса "Лидеры России" займутся рассмотрением государственных вопросов Ленинградской области. Об этом сообщили в сетевом издании "Маяк" со ссылкой на пресс-службу региона. К такому решению пришло правительство Ленобласти.

Администрация Ленинградской области разместила пять проектов на портале "Профессионалы 4.0", к которому подключены более 2000 финалистов и полуфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России". Цель размещенных кейсов - расширить инвестиционные возможности региона: например, улучшить работу Инвестивицонного портала Ленобласти или найти привлекательные для инвесторов сферы. 

Также в правительстве Ленобласти отметили, что региону необходимы новые идеи и свежее видение разрешения имеющихся вопросов. Победили же конкурса "Лидеры России", по их мнению, сочетают в себе как набор необходимых знаний, так и вышеописанные качества. 

Источник: сетевое издание "Маяк"

Теги: лидеры россии, новости ленобласти, проекты ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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