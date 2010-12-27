"Лидеры России" займутся государственными проектами в Ленинградской области

В правительстве Ленобласти отметили, что региону необходимы новые идеи и свежее видение разрешения имеющихся вопросов.

Победители конкурса "Лидеры России" займутся рассмотрением государственных вопросов Ленинградской области. Об этом сообщили в сетевом издании "Маяк" со ссылкой на пресс-службу региона. К такому решению пришло правительство Ленобласти.

Администрация Ленинградской области разместила пять проектов на портале "Профессионалы 4.0", к которому подключены более 2000 финалистов и полуфиналистов конкурса управленцев "Лидеры России". Цель размещенных кейсов - расширить инвестиционные возможности региона: например, улучшить работу Инвестивицонного портала Ленобласти или найти привлекательные для инвесторов сферы.

Также в правительстве Ленобласти отметили, что региону необходимы новые идеи и свежее видение разрешения имеющихся вопросов. Победили же конкурса "Лидеры России", по их мнению, сочетают в себе как набор необходимых знаний, так и вышеописанные качества.

Источник: сетевое издание "Маяк"