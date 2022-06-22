"Лента" открыла собственный ресторан на Бухарестской

В заведении предусмотрены открытая кухня и самообслуживание.

В понедельник, 10 июля, стало известно об открытии ресторана "Лентой" на Бухарестской, 69. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Открытие собственного заведения нацелено на увеличение трафика в магазине, повышение лояльности к марке "Лента Fresh".

В ресторане предусмотрены открытая кухня и самообслуживание. В меню насчитывается более 500 позиций с салат-баром и завтрак-баром. Средний чек – 400 рублей, а зал рассчитан на 120 гостей.

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургской "Пятерочке" поставят популярные сейчас кофе-пойнты и пекарни.

Фото: пресс-служба "Ленты"