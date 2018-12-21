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В петербургской «Пятерочке» поставят популярные сейчас кофе-пойнты и пекарни
Сегодня, 17:01
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В петербургской «Пятерочке» поставят популярные сейчас кофе-пойнты и пекарни

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Петербуржцы скоро смогут покупать булочки и кофе не только в специализированных кафе, но и в продуктовом магазине «Пятерочка».

В сети продуктовых магазинов "Пятерочка" в Петербурге появятся пекарни и кофе-пойнты. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу сети Владислава Курбатова.

Решение о создании пекарен и кофе-пойнтов в магазинах связано с востребованностью этого сегмента у петербуржцев. Уточняется, что местные жители ежедневно покупают больше шести тысяч стаканчиков кофе, а булочки еще популярнее – их покупают каждый день 100 тысяч.

По словам владельца сети, раньше в городе было сложно развивать торговую сеть, но время поменялось, и теперь петербуржцы смогут покупать кофе и булочки в "Пятерочке".

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Фото: unsplash.com
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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