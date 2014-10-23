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В Ленобласти добыча рыбы увеличилась на 24% в 2023 году
Сегодня, 15:15
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти добыча рыбы увеличилась на 24% в 2023 году

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Во Дворце Труда Ленинградской федерации профсоюзов подвели итоге первого полугодия в рыболовной сфере. Лучшие работники получили награды.

В преддверии Дня рыбака в Ленинградской области подвели итоги первого полугодия. В этом году добыча рыбы выросла на четверть. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

В 2022 году поддержку рыболовной отрасли Ленинградской области увеличили на 25%. Всего было выделено 150 миллионов рублей. Регион смог выбиться в лидера по этому показателю. 

В общем за полгода 2023 объем добычи водных биоресурсов составил 15 тысяч тонн, это на 24% больше, чем за тот же период 2022 года. При этом объем выращивания рыбы составил 7,5 тысяч тонн, что больше на 10%.

Ранее сообщалось, что петербуржцам рассказали, чем полезен минтай.

Фото: unsplash.com

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Категории: Лента новостей, Общество, Новости Ленинградской области,

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