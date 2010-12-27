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"Ленсвет" установит современные светильники в сквере на Каменностровском проспекте
Сегодня, 15:51
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Shdaria
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"Ленсвет" установит современные светильники в сквере на Каменностровском проспекте

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На Каменостровском проспекте будет полностью демонтирована подвесная сеть с 15 натриевыми светильниками освещавшими сквер ранее.

Пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет" сообщает, что в Петербурге на Каменостровском проспекте 39 установят современные светильники.

СПб ГУП "Ленсвет" ведет реконструкции наружного освещения сквера. Здесь установят 36 современных светодиодных светильников, с мощностью 1,44 кВт расположенных на чугунных стилизованных под старину опорах. 

Данный проект осуществится благодаря целевой программе Санкт-Петербурга "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года".

Завершение строительных работ планируется на 30 ноября текущего года. 

 

 

 

 

 

Теги: ленсовет , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

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