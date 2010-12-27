"Ленсвет" установит современные светильники в сквере на Каменностровском проспекте

На Каменостровском проспекте будет полностью демонтирована подвесная сеть с 15 натриевыми светильниками освещавшими сквер ранее.

Пресс-служба СПб ГУП "Ленсвет" сообщает, что в Петербурге на Каменостровском проспекте 39 установят современные светильники.

СПб ГУП "Ленсвет" ведет реконструкции наружного освещения сквера. Здесь установят 36 современных светодиодных светильников, с мощностью 1,44 кВт расположенных на чугунных стилизованных под старину опорах.

Данный проект осуществится благодаря целевой программе Санкт-Петербурга "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в системах наружного освещения при строительстве и реконструкции парков, садов и скверов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, на период до 2020 года".

Завершение строительных работ планируется на 30 ноября текущего года.