В Ленинградской области инспекторы ДПС задержали неадекватного правонарушителя

Иномарка с большой скоростью двигалась по Выборгскому шоссе Всеволожского района, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан.

В Ленинградской области инспекторы ДПС задержали правонарушителя, который проигнорировал требования полицейских об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Иномарка с большой скоростью двигалась по Выборгскому шоссе Всеволожского района, создавая угрозу жизни и здоровью других граждан. Правонарушитель не реагировал на светозвуковые сигналы патрульной машины, а также на предупреждения о том, что полицейские будут вынуждены применить табельное оружие.

Для остановки автомобиля инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел вверх, а затем по колесам машины правонарушителя. Транспортное средство было остановлено, водитель задержан. Им оказался 29-летний мужчина, который вел себя неадекватно, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены пять протоколов об административных правонарушениях.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области