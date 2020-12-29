"Ленэнерго" раскрыло причину появления "портала в ад" на Садовой улице

Авария не привела к отключению потребителей, отметили на предприятии.

В "Ленэнерго" раскрыли причину появления "портала в ад" на Садовой улице. Там вечером воскресенья из-под асфальта загорелся огонь. На предприятии сказали, что из-за технологического нарушения поднялся участок асфальта.

В результате технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ произошло поднятие участка асфальта. К отключению потребителей это не привело. Открытого возгорания нет, в настоящий момент место происшествия ограждено, опасности для пешеходов не представляет – рассказали Piter.tv в пресс-службе "Россети Ленэнерго"

У Гостиного двора из-под плит 3 января вырвалось пламя – видео с огнем, идущим из-под земли, поделились пользователи в соцсетях. Деформированный тротуар комментаторы окрестили "порталом в ад" на углу Садовой улицы и улицы Ломоносова.

Своими версиями случившегося поделились в ГУ МЧС по городу. Там рассказали, что вечером воскресенья к ним поступила заявка о "взрыве". Предположительно, выброс пламени случился из-за короткого замыкания в силовом кабеле с учетом нарушения целостности тротуарного покрытия на площади в два квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало.

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