У Гостиного двора из-под плит вырвалось пламя

Своими версиями случившегося поделились в МЧС.

У Гостиного двора из-под плит 3 января вырвалось пламя – видео с огнем, идущим из-под земли, поделились пользователи в соцсетях. Деформированный тротуар комментаторы окрестили "порталом в ад" на углу Садовой улицы и улицы Ломоносова.

Своими версиями случившегося поделились в ГУ МЧС по городу. Там рассказали, что вечером воскресенья к ним поступила заявка о "взрыве". Предположительно, выброс пламени случился из-за короткого замыкания в силовом кабеле с учетом нарушения целостности тротуарного покрытия на площади в два квадратных метра. Информации о пострадавших не поступало.

На месте работала бригада "Петербургаз", утечки газа не обнаружено. Ожидают прибытие специалистов "Ленэнерго" – добавили в МЧС.

Ранее городское ГУ МЧС сообщило о 71 пожаре в Петербурге за два дня нового года – три человека погибли, трое пострадали.

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