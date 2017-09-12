Вторую очередь долгостроев ГК "Город" закончит "ЛенСпецСМУ"

Холдинг "ЛенСпецСМУ" возьмется за строительство второй очереди долгостроев ГК "Город". Сдать две тысячи квартир при участии планируют в первом квартале 2018 года.

На совещании у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко обсуждали завершение строительства объектов ГК "Город". Вице-губернатор Игорь Албин рассказал, что долгострои группы компаний разделены на три блока. Первый – это введенные в эксплуатацию дома 6а и 7а ЖК "Ленинский парк". В этих домах нужно завершить работы по дефектовке и запустить лифтовое оборудование. Завершить это хотят до конца сентября.

Второй блок – это еще две тысячи квартир, достраивать которые возьмётся "ЛенСпецСМУ". Кредитную поддержку окажет банк "Санкт-Петербург". Албин отметил, что закончить эти объекты планируют в первом квартале 2018 года.

С дольщиками третьей очереди все немного сложнее. Всего около 500 человек должны были заселиться в дома на улице Оптиков. Их планируют расселить в другой жилой фонд.

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