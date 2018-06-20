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В Петербурге угнали Lexus RX за три миллиона рублей
Сегодня, 12:06
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Alena_Zinovieva

В Петербурге угнали Lexus RX за три миллиона рублей

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Машина была припаркована возле дома на проспекте Энтузиастов.

В среду, 27 марта, в полицию Красногвардейского района обратился 45-летний мужчина, который заявил о пропаже своего Lexus RX. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Петербуржец рассказал, что припарковал автомобиль возле дома на проспекте Энтузиастов. Ущерб он оценил в сумму более трех миллионов рублей.

Полиция ищет грабителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что инвалид угнал семь иномарок в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV

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Теги: кража автомобиля, угон, угон машины
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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