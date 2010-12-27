Съемки фильма "Легенды Петербурга" перекроют Крюков канал для машин

Участок набережной Крюкова канала закроют для машин на 12 часов из-за съемок фильма. Ограничения будут действовать со 2 по 3 октября.

Автомобилистов ждет неприятный сюрприз в понедельник и вторник, 2 и 3 октября. Участок набережной Крюкова канала закроют для машин. Проехать нельзя будет от улицы Союза Печатников до проспекта Римского Корсакова. Также будет закрыт проспект римского-Корсакова от улицы Глинки к набережной Крюкова канала.

Ограничения начнут действовать в четыре часа 2 октября. И продлятся до четырех утра 3 октября.

На участке будет работать съемочная бригада фильма "Легенды Петербурга. Ключ времени". Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге снимают фильм о борьбе с потусторонними силами.

Фото: Doing Great Agency