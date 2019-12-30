"Ласточка" задержалась на полчаса в пути из Пскова в Петербург

Около 20 минут "Ласточка" стояла недалеко от Пулково.

"Ласточка", которая направлялась из Пскова в Петербург, прибыла на Балтийский вокзал с небольшим опозданием. Об этом в социальных сетях написали пассажиры.

На конечной станции "Ласточка" оказалась на полчаса позже, хотя должна была прибыть в 23:02. Пассажиры рассказали, что они простояли около 20 минут в районе Пулково. По составу ходили сотрудники ОЖД, которые интересовались, не опаздывает ли кто-то на другой рейс.

Официальная причина задержки состава пока не сообщалась.

В железнодорожную инфраструктуру Петербурга вложат около 600 млрд рублей.

Фото: Piter.tv