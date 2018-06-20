"Ласточка" Петербург-Великий Новгород изменит график движения

По техническим причинам график будет изменен с 15 по 26 апреля и с 13 по 24 мая.

Поезд "Ласточка", следующий по маршруту Санкт-Петербург – Великий Новгород, изменит график движения. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В период с 15 по 26 апреля и с 13 по 24 мая "Ласточка" будет ходить по другому графику по техническим причинам. Так в эти числа поезда будут ходить по следующему графику:

п. № 7102 Великий Новгород (06.10) – Санкт-Петербург Главный (09.40);

п. № 7104 Великий Новгород (18.06) – Санкт-Петербург Главный (21.20).

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Фото: Piter.tv