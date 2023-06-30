"Ланцеты" уничтожили американские гаубицы M777 на Херсонском направлении

Военные рассказали об успешной операции в зоне СВО.

Российская разведка от десанта засекла две украинские гаубицы M777 американского производства, расположенные на херсонском направлении. В результате силы ВДВ ликвидировали технику противника дронами-камикадзе "Ланцет". Видео с моментом уничтожения объекта распространили в социальных сетях журналисты "РИА Новостей". Со ссылкой на бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, в СМИ уточнили, что си лы ВСУ стали серьезнее относиться к маскировке орудий из-за постоянных налетов российских ударных БПЛА. Однако такая тактика не помогает им.

Авиация группировки "Юг" уничтожила пункты временной дислокации четырех украинских бригад.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости