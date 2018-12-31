Парящий планетарий появится в "Лахта Центре"

Звездное небо петербуржцы будут смотреть на 360-градусной проекции на 16-метровом куполе планетария.

В верхней части многофункционального здания, который примыкает к башне небоскреба, появится планетарий. Об этом сообщает пресс-служба "Лахта Центра".

Звездное небо петербуржцы будут смотреть на 360-градусной проекции на 16-метровом куполе планетария. Также в планетарии будут использоваться такие спецэффекты, как брызги воды, ветер, вибрации и т.д.

Техническая база планетария комплектуется суперсовременным оптическим и компьютерным оборудованием. пресс-служба "Лахта Центра"

В планетарии можно будет изучать помимо астрономии и географию, и изменения климата, и геологию, а также многое другое. Посещать планетарий одновременно смогут 100 человек.

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