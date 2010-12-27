"LAKHTA VIEW: Технологии" в прямой эфире Piter.TV

Прямая трансляция просветительского проекта начнется в 18:00.

В Петербурге продолжает свою работу уникальный образовательный проект от "Лахта-Центра" LAKHTA VIEW. Сегодня, 18 мая, в Доме Книге пройдет 7-я по счету сессия. Тема очередной дискуссии "Технологии". Основной вопрос, который будут обсуждать участники встречи, звучит так: "Как достижения прогресса влияют на аспекты нашего мышления, восприятия прекрасного, среду вокруг нас?"

Петербуржцев ждет встреча с ведущими экспертами в сфере Art & Science. В частности, они смогут пообщаться с руководителем многопрофильной художественной программы ЦЕРН Arts@CERN Моникой Беллой, а также с инженером и программистом, сооснователем креативного междисциплинарного проекта teamLab Дайсукэ Сакаи. Модератором дискуссии LAKHTA VIEW: Технологии станет руководитель Высшей школы светового дизайна Наталья Быстрянцева. Лекционную часть модерирует программный директор LAKHTA VIEW Ольга Бузина.

Мероприятие начнется в 18:00, вход на него бесплатный после регистрации на официальном сайте проекта. Piter.TV будет вести прямую трансляцию встречи в разделе "Наши трансляции".

Фото: LAKHTA VIEW