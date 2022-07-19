"Культурный рейс" запустили для туристов из Петербурга в Москву

Путешествие на поезде "Культурный петербург" рассчитано на четыре дня: пассажиры побывают в городе на Неве, Новом Петергофе и Павловске

На Балтийский вокзал прибыл туристический поезд "Культурный Петербург", он следует по уникальному маршруту мимо достопримечательностей города. Круговой поезд держит путь из Москвы в Петербург и обратно, в городе на Неве туристы посетят Новый Петергоф и Павловск. Путешествие рассчитано на четыре дня: пассажиры увидят развод мостов, прогуляются по знаменитым музеям и паркам.

Когда мы выставили билеты на продажу, были несколько удивлены, что за несколько часов более 50% билетов было раскуплено. Это наш первый поезд, я не сомневаюсь, что после пребывания в Петербурге и после того, как пассажиры получат новые эмоции, этот проект будет дальше развиваться. Виктор Голомолзин, начальник Октябрьской железной дороги

Двухэтажные вагоны новой модели оборудованы душевыми, кондиционерами, розетками, сейфами, в стоимость билета включены завтраки.

Получается, наш поезд, как гостиница: ночь пассажиры прибывают, отдыхают в "гостинице на колесах", а в дневное время у них экскурсии. После отправления со станции "Москва" мы предложили всевозможные туристические экскурсии и буквально за два часа их раскупили. Роман Рзгоян, начальник туристического поезда

Пассажирами уникального "культурного рейса" стали более 100 человек.

Очень часто пассажиры, мамы и бабушки, покупают туристические туры еще маленьким детям, чтобы те узнавали Россию. Да, заграница, но ведь многие не знают даже Россию: Карелия, Сибирь, везде своя красота. Татьяна Тимошенкова, проводник пассажирских вагонов

Также каждый может спланировать свою экскурсионную программу: например, подольше погулять в Петербурге, главное – вернуться к отправлению поезда.

Видео, фото: Piter.TV